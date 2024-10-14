オーストラリア代表のトニー・ポポビッチ監督が１４日、Ｗ杯アジア最終予選の日本代表戦（１５日・埼玉スタジアム）に向けて前日会見を行った。最終予選の開幕から２試合で１分け１敗と結果を出せなかったアーノルド監督が退任。今回からポポビッチ新体制となり、１０日のホームでの中国戦は１点を先制されたが、３点を奪って逆転し、最終予選初勝利を飾った。グループ２位に浮上し、迎える３連勝中の日本との対戦に向けて指