俳優の磯村勇斗（32）、福山翔大（29）、内山拓也監督（32）の3人が14日、大阪市内で映画「若き見知らぬ者たち」の公開記念舞台あいさつに登壇した。一家を養うためにヤングケアラーとなって昼夜も働く青年・彩人（磯村）が主人公。弟・壮平（福山）もアルバイトをしながら総合格闘技の選手を続ける人間ドラマだ。ヤングケアラーなど社会問題に真摯に向き合う内山監督に共感した磯村。総合格闘家役を演じるために撮影1年前か