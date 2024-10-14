歌手・門松みゆきが１４日、神奈川・小田原市の小田原城で行われた「第３３回小田原ちょうちんまつり」に出席した。歴史に名を遺す「小田原ちょうちん」をシンボルとした市民参加型の地域イベントで、「小田原ちょうちん踊り」や「風魔忍者ショー」「自治体みこしパレード」が行われる。小田原出身の門松は昨年に引き続き、２回目の出演となった。城内二の丸広場に作られた特設ステージには巨大な提灯が掲げられており、門松み