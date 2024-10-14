２０２４年１０月１５日に公示される衆議院選挙に向け、立候補の受付を円滑に進めるためのリハーサルが実施されました。黄色い袋に入ったくじを引くのは候補者役の職員です。道庁別館では、北海道選挙管理委員会の職員が立候補受け付けの順番を決めるくじの引き方を確認しました。リハーサルでは腕章や事務所の標札といった、いわゆる選挙の「７つ道具」の渡し方も練習しました。（北海道選挙管理委員会石塚正寛委員