１３日、漫才コンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生さん（31）が、自身のXを更新。競馬で万馬券を的中させたことを報告しました。【写真を見る】【吉本芸人】ダブルヒガシ・大東翔生が万馬券を的中「はわ、はわわわわ、はわ」大東さんは「はわ、はわわわわ、はわ、はわわわわわ、はわわ、はわわ、はわはわわ、はわ、はわ、」と、動揺している様子をコメント。的中した馬券の画像を投稿しました。大東さんのXによると、購入したのは、