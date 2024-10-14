ロケットの“箸つかみ”に初めて成功しました。アメリカのスペースX社は13日、巨大ロケット「スーパーヘビー」を発射しました。その後、今回の注目は最初に切り離した1段目のブースター。発射台に戻すことに初めて成功。「箸」と呼ばれる巨大なアームによって空中で捕獲されました。将来、このロケットを使って人や物資を月や火星に送り込む計画です。