スポーツ感覚でゴミ拾いを楽しむ「スポGOMIワールドカップ」の県予選が大分市で開催され、参加者がさわやかな汗を流しました。 【写真を見る】スポGOMIワールドカップ大分県予選別府鶴見丘高校チームが優勝 「スポGOMI」は、制限時間内に拾ったゴミの種類や量を競う大会で、海洋ごみの削減を目指す日本財団のプロジェクトの一環として開催されました。 大分市で行われた県予選には、企業や団体から26