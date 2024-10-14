10月14日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、デンクマール（牡2・美浦・田中博康）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のタイヨウノキセツ（牡2・美浦・高柳瑞樹）、3着にリギーロ（牡2・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:47.7（良）。【府中牝馬S】ブレイディヴェーグが11ヶ月の休養明けを快勝単勝1.4倍の支持に応えるC.ルメール騎乗の1番人気、デンクマールが断然の支持