明治安田J3リーグツエーゲン金沢は13日、アウェーで長野の松本山雅FCと対戦しました。リーグ終盤、昇格に向け、負けられない一戦です。J2プレーオフ進出へ上位との直接対決です。相手は順位が金沢より3つ上の松本山雅FC。両チーム得点なく、迎えた後半6分。セットプレーのチャンスに合わせたのは山本！ゴール前の混戦も決めきれません。すると、後半24分でした。スローイン