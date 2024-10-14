【モデルプレス＝2024/10/14】北海道テレビ放送の田口彩夏アナウンサーが14日、グランドメルキュール札幌大通公園（旧ロイトン札幌）にて開催された「SAPPORO COLLECTION 2024 AUTUMN／WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】北海道テレビ女子アナ「サツコレ」堂々ランウェイ◆田口彩夏アナ「サツコレ」初登場 ガーリースタイルで堂々ポーズ「イチモニ！」「おにぎりあたためますか」「錦鯉が行く！のりのり散歩」など