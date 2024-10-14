【モデルプレス＝2024/10/14】タレントの鈴木奈々が7日、自身のInstagramを更新。兄嫁との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】鈴木奈々、美人すぎると話題の兄嫁◆鈴木奈々、兄嫁と2ショット鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんと」とつづり、鏡越しに撮影された仲睦まじい様子の2ショットを公開。「お兄ちゃんのお嫁さん港区女子ぽいけど、一度も港区に遊びに行った事がないです。子供2人いて茨城県に住んでます」と義姉