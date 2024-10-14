メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市内に女性の遺体を遺棄したとしてフィリピン国籍の男が逮捕・起訴された事件で警察は男を14日、殺人の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、フィリピン国籍の派遣社員ジュ二・ジェルビン・ベルナデス容疑者（32）は、去年7月22日ごろ、四日市市内で、同じ工場に勤務していた中国国籍の趙霞さん（当時36歳）を何らかの方法で殺害した疑いが持たれています。 警察はベルナ