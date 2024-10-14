香川県が開いた大阪・関西万博のPRイベント 「大阪・関西万博」の開幕まで半年を切りました。高松市でPRイベントが開かれ、香川県が万博に出展する「ブース」の名前が発表されました。 （香川県／池田豊人 知事）「香川の魅力を世界の人が集まる大阪で関西万博のときにみんなで力を合わせて発信をしていきたいと思います」 高松市のサンポート高松で香川県が開いた大阪・関西万博のPRイベントです。 万