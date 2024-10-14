ブレイキンバトルイベント「OK BREAK」イオンモール岡山岡山・北区下石井 パリオリンピックで正式種目になったストリートダンス「ブレイキン」の大会が岡山市で行われ、刺激的なダンスバトルが繰り広げられました。 岡山市のイオンモール岡山で行われた県下最大級のブレイキンバトルイベント「OK BREAK」です。次々と繰り出される技の数々が、フロアを熱狂させます。 パリオリンピックで正式種目