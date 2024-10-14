空母「遼寧」艦隊、台湾島周辺での「連合利剣−２０２４Ｂ」演習に参加【新華社南京10月14日】中国人民解放軍東部戦区の李熹（り・き）報道官（海軍上級大佐）は14日、東部戦区は空母「遼寧」の艦隊を台湾島の東方に配置し、陸海空ロケット各軍の兵力と艦艇・航空機連携、制空、対海・対陸攻撃などの訓練を実施し、内線・外線の一体的連動や各軍兵種の共同作戦能力を重点的に検証したと発表した。