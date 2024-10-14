天皇皇后両陛下は14日、岐阜県を訪問し、「国民文化祭」の開会式に出席されました。14日から岐阜県を訪れている両陛下は、午後、「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」の開会式に出席されました。能登半島地震と豪雨災害の犠牲者への黙祷のあと、復興への願いを込めて石川県輪島市に伝わる「御陣乗太鼓」が披露されると、両陛下は演奏に聞き入り大きな拍手を送られました。天皇陛下は、遺族や被災者にお見舞いの言葉を述べた