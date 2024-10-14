連休明け１４日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１５９．１１ポイント（０．７５％）安の２１０９２．８７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４０．８０ポイント（０．５４％）安の７５７９．９４ポイントと反落した。売買代金は２７７０億７３３０万香港ドルに縮小している（１０日は３２５３億２６５０万香港ドル）。内部環境の不透明感が重しとなる流れ