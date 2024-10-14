「こんにちは。皆さんに烏英苗寨をご紹介できることをうれしく思います」。広西チワン族自治区柳州市融水ミャオ族自治県杆洞郷烏英苗寨に暮らす女性の梁足英さんは観光客に村の文化的特徴を滑らかな標準語で解説した。4年以上前には「字が読めず、話していることも通じなかった」梁さんだが、今や「烏英苗寨の解説者」へと華麗な変身を遂げた。中国新聞網が伝えた。烏英苗寨は同自治区と貴州省をまたぐ山間部の奥深くにある。かつ