CSファーストステージ第3戦○ 日本ハム 5 − 2 ロッテ ●＜10月14日エスコンF＞リーグ3位からの下剋上を狙うロッテは、同2位の日本ハムに2試合連続の逆転負け。通算1勝2敗でファーストステージ敗退が決まった。先発の種市は2点リードの3回、四球絡みで一死二、三塁のピンチ招き、二死後、3番・清宮に右前2点適時打を浴び同点に追いつかれた。4回以降は3イニング連続3者凡退でゼロを重ねたものの、同点のまま迎えた7回は二死