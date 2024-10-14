映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」にあわせてクリスマスグッズを発売中だ。【写真】かわいくてテンション上がる！クリスマスグッズ一覧■あったかグッズが充実今回発売されたのは、“ジンジャーブレ