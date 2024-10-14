現地10月15日に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、日本代表はオーストラリア代表と対戦する。14日に埼玉スタジアム2002に行なわれた前日会見には、森保一監督とMFの守田英正が登壇した。オーストラリアの記者から、サンフレッチェ広島時代に同僚だったトニー・ポポヴィッチ監督について質問を受けた森保監督は、こう回答した。「ポポとは非常にいい友達関係を今も続けています。時々連絡を取り合っ