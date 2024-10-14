スウェーデン１部のローゼンゴードに所属する日本女子代表MF谷川萌々子が、TBS系列で放送されたサッカー専門番組「KICK OFF! J」にVTR出演。最近ハマっているものを明かした。今夏のパリ五輪でも活躍した谷川が最近のめり込んでいるのは、「アサイーボウルを食べること」。アサイーボウルとは、栄養価が高いとされる果物のアサイーを使ったブラジル発祥のスイーツだ。谷川はこう語った。【PHOTO】見事に準優勝！コロンビアで開