阪神は14日、今岡真訪打撃コーチ（50）が契約満了により退団すると発表した。今岡コーチは03年、05年に主軸としてリーグ優勝に貢献。05年は球団歴代最多記録となるプロ野球史上歴代3位の147打点を記録するなど、勝負強さで鳴らした。引退後は阪神の2軍コーチ、ロッテの1軍ヘッドコーチを務め、第2次岡田政権が発足した23年1月に阪神に復帰。昨季はリーグ優勝と日本一に貢献したが、今季は佐藤輝、森下、大山など主軸が2軍で