◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ（無判定試合）同級１位ジョナサン・ゴンサレス（１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは、王者アンソニー・オラスクアガ（米国）が、同級１位のジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）戦を迎え、偶然のバッティングにより、相手が左目の上付近を負傷して１回２分２５秒で終了し、無判定試合