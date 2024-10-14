◆関西学生秋季リーグ戦第６節３回戦関大５―５関学大＝延長１２回引き分け＝（１４日・南港中央）関大と関学大の３戦目は延長１２回の末、引き分けに終わった。２４日のドラフト会議の１位候補に上がる関大・金丸夢斗投手（４年＝神港橘）は、５―５の９回から登板。２死から四球で出塁を許したが、次の打者を見逃し三振に斬った。延長１０回は空振り三振、二ゴロ、投ゴロに抑えた。２回無安打無失点でマウンドを降り、２