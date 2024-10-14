Snow Man Snow Manの新曲「One」がサブスク＆ダウンロードで初めての世界配信が開始された。10月14日21時に｢One｣Music VideoがSnow Man オフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。【動画】14日21時にプレミア公開されるSnow Man「One」MV｢One｣は、今月5日に初回放送を迎えたTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN」エンディング主題歌。ミディアムバラードである今作は「夢を追う人」「何かに夢中な人