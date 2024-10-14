11月5日の大統領選で再起を目指す米共和党のトランプ前大統領。僅か2ヵ月で2度も命を狙われるなど、何かと動向が気になるところだが、8月31日に打ち出した方針が世論を驚かせている。トランプ氏は自身が居住するフロリダ州で、成人（21歳以上）による嗜好（娯楽）用大麻の所持を容認（3オンスまで）する考えを表明したのだ。この件を受けて、元厚生労働省麻薬取締部部長の瀬戸晴海氏が、アメリカをはじめ各国で進む「大麻合法化