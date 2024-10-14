通貨オプションボラティリティードル円１週間は８．８％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.785.468.566.55 1MO12.077.2810.378.38 3MO10.736.379.777.37 6MO10.386.249.757.35 9MO10.216.259.707.42 1YR10.136.339.707.53 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.528.306.12 1MO11.3310.638.16 3MO10.649