日本ハムが逆転勝ち。０―２の三回に清宮の２点適時打で同点。七回に水野が決勝の２点三塁打を放ち、八回は万波の左前打で１点を加えた。北山が五回途中２失点と粘り、田中正ら救援陣も好投。ロッテは打線が種市を援護できなかった。