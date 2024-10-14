プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）は１４日、エスコンフィールド北海道でパ・リーグの第３戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムが３位のロッテを５―２で下して２勝１敗とし、８年ぶりにファイナルステージ（６試合制）に進んだ。１６日からリーグ覇者のソフトバンクと日本シリーズ進出を懸けて戦う。日本ハムは三回に清宮が同点の２点適時打、七回には水野が決勝の２点三塁打