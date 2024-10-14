「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム５−２ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムがＣＳファイナルシリーズ進出を決めた。第３戦までもつれこんだ死闘。試合後には、美しい光景が広がった。日本ハムはロッテのファンへの挨拶を待っていると、挨拶を終えたロッテ吉井監督が、日本ハム・新庄監督のもとに歩み寄り、マウンド近くのフィールド中央でガッチリと握手を交わした。健闘をたたえ合うとともに、吉