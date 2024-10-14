「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム５−２ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ち。ＣＳファイナルシリーズ進出を決めた。勝利を決めると、三回に貴重な同点適時打を放った清宮、さらに先発で力投した北山も涙をこらえきれず。重圧から解放された選手たちから、感情があふれ出した。七回には水野が２点三塁打。２戦連続の逆転勝利に本拠地はお祭り騒ぎとなった。新庄監督も両腕を突き上げ、喜び