派遣先の同僚だった中国籍の女性を殺害したとして、三重県警は１４日、殺人容疑で、同県菰野町菰野、フィリピン国籍の派遣社員ジュニ・ジェルビン・ベルナデス容疑者（３２）＝死体遺棄罪で起訴＝を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は２０２３年７月２２日ごろ、同県四日市市内で趙霞さん＝当時（３６）＝を殺害した疑い。