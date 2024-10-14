ファイナルステージ進出を決め足を上げてガッツポーズする日本ハム・新庄監督＝エスコンフィールドプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（3試合制）は14日、エスコンフィールド北海道でパ・リーグの第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の日本ハムが3位のロッテに5―2で逆転勝ちして対戦成績を2勝1敗とし、8年ぶりのファイナルステージ進出を決めた。ファイナルステージはセ、パ両リーグともに16日に始