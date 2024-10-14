KinKi Kidsの堂本剛（45）が14日、都内で開かれた映画『まる』先行上映イベントにサプライズ登場し、その感想を語った。【写真】サプライズで登場した堂本剛MCのおいでやす小田から堂本がサプライズ登場することが告げられると、会場はざわざわとざわめき。スポットライトの中から堂本が登場するとさらに大きな歓声が上がった。堂本にとっては珍しいというサプライズ登場。感想を聞かれ、堂本は「あまり好きじゃない」とばっさ