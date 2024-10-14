14日午後0時35分ごろ、大阪府八尾市桂町5丁目の民家で「妻の首を絞めて殺した」と110番通報があった。大阪府警八尾署によると、現場に駆けつけた署員が1階の廊下で、この家に住む無職の白木みず子さん（75）が仰向けで倒れているのを見つけた。首にはドライヤーのコードが巻き付いていたといい、搬送先の病院で死亡が確認された。同署は、同居する夫で無職の白木秀二郎容疑者（73）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕した。白木容