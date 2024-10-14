来年4月に始まる大阪・関西万博の開幕半年前を記念したプレイベントが、香川県高松市で行われました。 【写真を見る】高松市で大阪・関西万博の開幕半年前を記念したプレイベント特産品紹介や郷土芸能披露にさぬきうどんも【香川】 公式キャラクターのミャクミャクも登場した大阪・関西万博のプレイベントです。香川県はゴールデンウイークに万博で出展する際に行う催しを、本番に先立って披露。「丸亀うち