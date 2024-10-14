15日の北中米ワールドカップアジア最終予選の第4戦で日本代表はオーストラリア代表と対戦する。森保一監督と先月オーストラリアの新監督に就任したトニー・ポポビッチ監督、同代表のコーチを務めるハイデン・フォックス氏は、サンフレッチェ広島でともに戦った戦友だ。14日の公式会見で、森保監督は「ポポとは非常にいい友達関係を今も続けている」と現在の関係性を明かした。最終予選1敗1分でグラハム・アーノルド前監督が退