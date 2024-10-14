岡山を「音楽の街」として全国に発信しようと恒例のマーチング・イン・オカヤマが岡山市南区で開かれました。 【写真を見る】「街角に音楽を」県内外から41団体が参加マーチング・イン・オカヤマ開催迫力ある演奏・演技に大きな拍手【岡山】 「街角に音楽を」をテーマに毎年秋に開かれているマーチング・イン・オカヤマです。 36回目の今年は、岡山県内の幼稚園や小中高校のほか、石川や鳥取など、