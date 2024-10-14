北新地の隠れ家で串揚げを堪能京阪中之島線・大江橋駅から徒歩4分または、JR東西線・北新地駅から徒歩5分。「串揚げ TAKENAKA」は、大阪・キタの高級歓楽街、北新地にあるビルの地下1階に店を構えています。こちらのお店の特徴は、和食とフレンチの要素を取り入れた串揚げフルコースを楽しめる点です。白を基調にした落ち着いた店内には、カウンター席が10席のみ設けられています。目の前で揚げられる串揚げのライブ感を楽しみつつ