10月11日、秋晴れが心地いい東京・原宿にひときわ目の引く大人気アイドルが姿を現した。韓国からイベントのために来ていたのは、IVEの人気メンバーのチャン・ウォニョンだ。「韓国のコスメブランド『AMUSE』の新商品発表会のため、ブランドモデルであるウォニョンさんがサプライズで来日しました。首に白色の細いスカーフを巻いており、ミニスカートの全身ホワイトコーデ。透けているようにも見えるワンピースは集まったファン