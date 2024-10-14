放送作家の野々村友紀子氏（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。「大阪NSC同期」との3ショットを披露した。「この3人でなんと！10月15日(火)の【ぽかぽか】に登場します」と、ケンドーコバヤシ、ハリウッドザコシショウと番組出演することを告知。投稿した3ショットは「写真は数年前ごはんに行ったときのもの」とし、「大阪NSC11期生の同期トークどんなトークになるのか予想できないけどケンコバとザコシがまとも