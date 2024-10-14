◇プロボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチ王者 アンソニー・オラスクアガ（米国）＜12回戦＞同級1位 ジョナサン・ゴンサレス（プエルトリコ）（2024年10月14日東京・有明アリーナ）帝拳プロモーション所属のWBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（25＝米国）が初防衛戦で前WBO世界ライトフライ級王者で現フライ級1位のジョナサン・ゴンサレス（33＝プエルトリコ）と対戦したが、1回2分25秒でまさかのノーデ