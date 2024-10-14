個人を制し、トロフィーを掲げる男子の宮野隼人（左）と女子の石田美咲希＝福井市体育館トランポリンの全日本選手権最終日は14日、福井市体育館で行われ、個人決勝の男子は昨年の世界選手権代表で22歳の宮野隼人が59.790点で初優勝を果たした。松本悠生（ともに金沢学院大ク）が2位。昨年覇者の石川和（ヒロセホールディングス）は準決勝12位で、8人で争う決勝に進めなかった。女子は石川・金沢学院大付高3年の石田美咲希が53.