サッカーW杯アジア最終予選のオーストラリア戦に向け、最終調整する伊東（中央）ら＝埼玉スタジアムサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向けたアジア最終予選で、日本代表は15日午後7時35分からオーストラリア代表とのC組第4戦に臨む。14日は試合会場の埼玉スタジアムで調整し、公開された冒頭部では伊東（スタッド・ランス）らがパス回しなどで体をほぐした。主将の遠藤（リバプール）は体調不良のため、宿