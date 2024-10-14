国会議事堂第50回衆院選が15日公示される。27日の投開票に向け、与野党9党や無所属の候補が攻防を繰り広げる。自民党派閥裏金事件で表面化した「政治とカネ」問題への対応や物価高を踏まえた経済対策が主な争点となる。共同通信の14日時点の集計では1300人超が立候補を予定している。衆院選は2021年10月以来。小選挙区定数「10増10減」などを受けた新区割りで初めて実施され、小選挙区289、比例代表176の計465議席を巡って争う。