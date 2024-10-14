14日、HOS住吉スポーツセンターにて大同生命SV.LEAGUE WOMANの第1節GAME2の大阪マーヴェラス vs 東レアローズ滋賀 が行われた。 13日に行われたGAME1ではフルセットの末に大阪MVが勝利していた一戦。大阪MVのスタメンは、セッター(S)に東美奈、オポジット(OP)にファンヘッケ、アウトサイドヒッター(OH)に田中瑞稀と志摩美古都、ミドルブロッカー(MB)は蓑輪幸と小川愛里奈、リベロ(