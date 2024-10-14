手の決め台詞「お前を査定してやるよ」の通り、査定します。今回は「飲むヨーグルト」。長野県東御市にあるチーズ工房が手掛ける逸品です。その味にウナギさんもビックリ。一体、どんな味なのか！今もっともアツい女子プロレスラーのひとり、ウナギ・サヤカ選手が、日本各地のおいしいお取り寄せを、ウナギ選手の決め台詞「お前を査定してやるよ」の通り、査定します。今回は「飲むヨーグルト」。長野県東御市にあるチーズ工房が手