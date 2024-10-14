歌手の門松みゆき（３１）が出身地である神奈川・小田原市の小田原城で行われた「第３３回小田原ちょうちんまつり」に２年連続で参加した。「小田原ちょうちんまつり」は、小田原の名産品である「提灯（ちょうちん）」をシンボルとした市民参加型イベント。小田原城、小田原城址公園にてたくさんの提灯が飾られる中、太鼓や囃子など各種演奏が行われた。特設ステージには巨大な提灯が掲げられており、門松が登場すると「みゆき