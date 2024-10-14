俳優磯村勇斗（32）福山翔大（29）が14日、大阪市のT・ジョイ梅田で、映画「若き見知らぬ者たち」（内山拓也監督、公開中）の舞台あいさつに登壇した。「若き見知らぬ者たち」は、20年「佐々木、イン、マイマイン」で同年の新人賞を総なめした、内山拓也監督（32）の商業長編デビュー作で同監督が原作、脚本も担当。磯村は難病を患う母の介護をしながら、昼は工事現場、夜は両親が開いたカラオケバーで働く風間彩人、福山は総合格